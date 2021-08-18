«Монако» Головина проиграл украинскому «Шахтеру» в квалификации ЛЧ

Донецкий «Шахтер» в первом матче противостояния команд в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 1:0. На 19-йминуте нападающий украинского клуба Педриньо забил единственный гол в матче.

«Шахтер» переиграл «Монако» по владению мячом (56% против 44%). Монегаски нанесли 16 ударов, шесть из которых пришлись в створ ворот. «Шахтер» сумел ударить по воротам шесть раз, четыре раз пробив в створ.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 60-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 25 августа в Харькове.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Монако» — «Шахтер» — 0:1

Голы: 0:1 — Педриньо, 19.

Ранее «Монако» одолел пражскую «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

За «Монако» отличились Желсон Мартинш, Софиан Диоп и россиянин Александр Головин. В составе «Спарты» отличился Давид Моберг Карлссон. «Монако» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух матчей со счетом 5:1.