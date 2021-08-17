Роналду прокомментировал слухи о своем возвращении в «Реал»

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о слухах о своем возвращении в мадридский «Реал».

«Моя история в «Реале» уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и в заголовках. Я знаю, что болельщики «Реала» будут и дальше хранить мой образ в своих сердцах, и они будут в моем», — написал Роналду в Instagram.

Также игрок отметил, что он по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми ему приходится сталкиваться.

«Все остальное? Все остальное — просто разговоры», — добавил Роналду.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось о том, что «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.