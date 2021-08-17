Президент Украины вручил орден легкоатлетке Магучих

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами призеров Олимпиады в Токио, включая легкоатлетку Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами Олимпиады в Токио. Во время встречи Зеленский также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам», — говорится на сайте президента Украины.

Напомним, россиянка Мария Ласицкене и украинка Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, завоевавшей бронзу Олимпийских игр — 2020 в Токио.