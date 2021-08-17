Моргенштерн назвал отвратительным твит Макгрегора об отце Хабиба

Рэпер Алишер Моргенштерн раскритиковал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ранее ирландец в Twitter посмеялся над смертью отца бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, сравнив коронавирус с добром, а скончавшегося от коронавируса Абдулманапа Нурмагомедова — со злом. Вскоре Макгрегор удалил свой пост.

«Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он – один из лучших шоуменов, не только в ММА. Но то, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба... Это отвратительно. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь?» — сказал Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

Ранее Нурмагомедов отреагировал на высказывание Макгрегора о его покойном отце. По мнению российского бойца смешанного стиля (MMA), подобные сообщения может писать только злой человек.

«Если вы нормальный человек, вы никогда не будете так говорить. Думаю, он опубликовал этот твит, когда был слишком пьяным или что-то еще. На следующий день он всегда удаляет эти твиты», — отметил россиянин.