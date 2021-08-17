Карпин заявил, что смотрит биатлон под комментарии Губерниева

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, как он следит за телевизионными трансляциями.

52-летний специалист отметил, что наблюдает за состязаниями по биатлону под комментарии Дмитрия Губерниева.

«Биатлон я смотрю со звуком, потому что в нем ничего не понимаю. Мне надо хоть въехать куда-то. Понять, о чем разговор вообще.

Губерниева я слушю только в биатлоне», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не будет отдавать форварда Артема Дзюбу в аренду в другой клуб.