Черданцев упрекнул тренерский штаб Черчесова в отсутствии замены Акинфееву

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему вратарей, получивших вызов на отборочные матчи ЧМ-2022 в сентябре.

«Гиельерме — основной кандидат на позицию первого номера в этой сборной. Он прекрасно провел заключительную часть прошлого сезона, но не попал в заявку на чемпионат Европы.

Думаю, это была ошибка прошлого тренерского штаба, потому что на турнир мы отправились без основного вратаря. Это недоработка Черчесова — что в первой сборной не появился стабильный лидер на позицию вратаря в возрасте до 30 лет», — написал Черданцев в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, как он следит за телевизионными трансляциями.