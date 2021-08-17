Черданцев смутился из-за присутствия Бакаева в составе сборной России

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему выбора игроков в линию полузащиты на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин своим решением касательно футболистов дал понять, что будет прививать атакующий стиль национальной команде.

«У нас хороший выбор полузащитников в стране и Карпин на данный момент пригласил всех лучших. Немного смущает присутствие Бакаева, который не так много играл в прошлом сезоне и пока не блещет у Витории.

Но это игрок с хорошим дриблингом и скоростью», — написал Черданцев в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.