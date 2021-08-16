Колосков назвал отличие Карпина от Черчесова

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, чем Валерий Карпин отличается от Станислава Черчесова, передает «Чемпионат.com».

«Невызов Соболева и Дзюбы расцениваю как новый подход нового тренера к формированию расширенного списка кандидатов. Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если игрок не играет в своем клубе, то он не имеет права играть в составе сборной. Поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав», — сказал Колосков.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин объяснил, почему Дзюба и Соболев не попали в заявку сборной России.