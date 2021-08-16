Тренер Гладилин объяснил, как будет выглядеть атака сборной России без Дзюбы

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Главное отличие от сборной предшественника Карпина Станислава Черчесова — отсутствие капитана Артема Дзюбы из «Зенита». Нет и другого габаритного форварда, спартаковца Александра Соболева — вместо них Карпин вызвал Федора Смолова из «Локомотива» и Константина Тюкавина из «Динамо». По мнению ветерана «Спартака» Валерия Гладилина, наставник сборной принял верное решение, поскольку играть должны те, кто имеют практику и находятся в хорошей форме. Он также отметил, что по выбору игроков атаки и средней линии можно догадаться, какую схему планирует использовать Карпин.

«Мне все понятно по составу. Из троих форвардов, которые есть — Тюкавин, Смолов и Заболотный, — кто-то будет играть чистого нападающего. Наверняка игра будет в три нападающих, двое из которых будут на флангах — есть Александр Головин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов. Это фланговые игроки атакующего плана. Карпин взял трех форвардов, и один из них будет играть наконечника копья.

Какая тактика, пока непонятно, но то, что будет играть в три нападающих, однозначно. Все, и больше Карпину никого не надо. Нужен активный центральный нападающий, который сейчас в порядке. И Карпин сделал такой выбор. Я считаю, что это правильный состав. Вызваны те, кто находится в оптимальной форме, кто будет готов сразу играть, действовать агрессивно и прессинговать. Выйдет хорошо подготовленная команда.

И невызов Дзюбы и Соболева связан только с этим. Сборной 1 числа играть, а ни тот, ни другой в состав своих команд не попадают. Это не какая-то личная позиция Карпина. Может быть чудо, и они успеют проявить себя, но это навряд ли. Дзюбу не используют в «Зените» в ключевом матче и выпускают только под конец игры, когда ему можно было и не выходить. Кстати, есть же в сборной еще и Александр Ерохин, он тоже может выйти в стартовом составе в нападении — это Карпин уже примет решение. Ерохин сейчас сильнее Дзюбы, нет сомнений! Он в «Зените» Дзюбы вытеснил из состава и получил приглашение. А запасным игроком Дзюба сборной России не нужен, он должен приходить и играть в старте. В запасе от него пользы ноль», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Сборная России в сентябре проведет три матча квалификации ЧМ-2022. 1 сентября наша команда сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром, а 7 сентября — с Мальтой.