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Хаджи: Дзюба — не Пеле, можно и без него строить игру в атаке

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в национальной команде, которой руководит Валерий Карпин.

«Карпин правильно сказал, что личные отношения не должны влиять на работу в сборной. Будет достоин – будет играть. Да, очень плохо для дела, когда есть проблемы у начальника и подчиненного.
Тем более, если такие вещи Карпин говорил: я тебя сгною, ты закончишь с футболом… Такого футболисты не прощают. С другой стороны, время прошло. Никогда не говори никогда.

Нужно посмотреть, в каком состоянии будет Дзюба. Ему почти 33. Для игроков каждый месяц важен после тридцатилетнего возраста. Артем играет без замен в каждом матче. Он тянет «Зенит» последние два года точно.

Но Дзюба — не Пеле. Можно и без него строить игру в атаке. Сейчас модно вообще без чистого нападающего играть. Кто знает, может без него еще лучше команда заиграет. Не будет этих навесов бесконечных.

Кто вместо него? Вопрос. Молодые? Правильно Ловчев сказал, молодые некоторые начинают хорошо, во втором сезоне играют хуже, и поэтому их нужно смотреть на третий год. Там уже видно – хороший игрок или нет. Таким образом, теряются два-три года», — сказал Хаджи «Газете.Ru».

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России.

За сборную России нападающий сыграл в 41 матче, в которых забил 27 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

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