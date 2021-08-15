Экс-президент «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы в старте «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об отсутствии нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче четвертого тура чемпионата России против «железнодорожников».

«Я понимаю Семака: матч складывался так, что Дзюба вряд ли мог усилить атаку «Зенита» именно в той ситуации, в которой игра складывалась. Игра была быстрая, на встречных курсах, и здесь, конечно были хороши и Азмун, и Малком. Безусловно, Малком выдающийся матч провел сегодня. Если бы не травма, он бы, может, и до конца доиграл. После Олимпийских игр обычно выхолощенность у футболистов бывает, а здесь он проявил себя с самой лучшей стороны. Такая игра не может не радовать нас в преддверии матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, которые предстоят командам», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Также бывший функционер высказался о травме футболиста «Зенита» Малкома.

«Безусловно, это будет потеря. Но я надеюсь, что ничего страшного не будет. Там был удар по голове – может, это сотрясение, которое скоро пройдет. Посмотрим, мне кажется, что это несерьезная травма. А так, конечно, без Малкома «Зениту» будет тяжелее», — заявил Наумов.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

Ранее Наумов оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче.