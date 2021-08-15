Стало известно, где пройдет матч между Россией и Хорватией в отборочном турнире к ЧМ

Матч между национальными командами России и Хорватии, который должен состояться 1 сентября в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена», передает «Спорт-Экспресс».

Подопечные Валерия Карпина выступают в группе H, где также играют Кипр, Мальта, Словакия, Словения и Хорватия.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Дарья Карпина, жена тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала, какую должность она могла бы занять в национальной команде.