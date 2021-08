Борцы за права животных призвали исключить конный спорт из программы Олимпиады

Борцы за права животных из организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA – «Люди за этичное обращение с животными») призвали Международный олимпийский комитет (МОК) исключить конный спорт из программы Олимпиады.

«Олимпийские игры показывают соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу иногда ценой своей жизни. PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту», — говорится на сайте организации.

Напомним, пятиборка Анника Шлой на Олимпиаде в Токио пыталась воздействовать на лошадь, используя удары хлыстом и шпорами.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

