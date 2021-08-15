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Олимпиада 2020

Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Ашрам о неумении проигрывать

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РИА Новости

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Линой Ашрам Айелет Зуссман о том, что россияне не умеют проигрывать, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда», — сказала Винер-Усманова.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение судей отдать победу на Играх-2020 в индивидуальном многоборье израильской гимнастке Линой Ашрам. Васильев считает, что российских спорт находится под давлением.

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Олимпиада 2020
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