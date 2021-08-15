Александр Емельяненко назвал вонючками тех, кто пошутит о содержимом его стакана

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко выложил в Instagram новое фото.

На снимке он пьет из бумажного стаканчика.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Сегодня суббота, у меня день отдыха. Выбрались прогуляться по торговому центру, впереди сеанс массажа. Всем хорошего дня! P. S. Каждый, кто пошутит про то, что в стакане — вонючка», — подписал фото спортсмен.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое.

«Сколько максимум дней подряд я пил? Я даже не знаю. Много. Практически весь последний год. Отдыхал, восстанавливался. Вообще ничего не хотелось мне делать. Прямо лень такая была. В какой-то момент даже до магазина лень было ходить, я через курьеров заказывал», — сказал Емельяненко.