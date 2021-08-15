Овечкин: мне было обидно, что нашим «художницам» дали на Олимпиаде только серебро

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился впечатлениями от результата российских «художниц» на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Смотрел ли я Олимпиаду в Токио? Только некоторые моменты, поскольку у меня были тренировки. Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну конечно. Нашим девочкам дали только серебро в художественной гимнастике, а не золото. Лично мне было чуть обидно», — сказал Овечкин.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение судей отдать победу на Играх-2020 в индивидуальном многоборье израильской гимнастке Линой Ашрам.