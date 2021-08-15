Полузащитник «Ростова»: Карпин был для меня русским отцом

Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

Очень удивился и, признаюсь, мне было очень грустно. Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Спасибо ему за все! Он был и является для меня человеком с большой буквы. Мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом, — цитирует Хашимото «Матч ТВ».

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее стали известны итоги встречи Карпина и Дзюбы.