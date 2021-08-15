НХЛ сообщила, почему игроки лиги могут не поехать на Олимпиаду-2022

Национальная хоккейная лига еще не приняла решение об участии своих игроков на Олимпийских играх — 2022 в пекине. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая страховку для игроков на случай заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх.

Если по какой-либо причине игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, будет опубликован пересмотренный календарь регулярного чемпионата», — говорится в сообщении пресс-службы.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги имеют право отказаться от участия В Играх, если ситуация с COVID-19 ухудшится или каким-либо другим образом будет угрожать здоровью и безопасности игроков.

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