Винер-Усманова назвала причину победы Ашрам на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Виннер-Усманова назвала причину победы израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио, передает «Спорт-Экспресс».

«Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой. Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России. Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели», — сказала Винер-Усманова.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее сестры Аверины показали, как проводят отпуск после Олимпиады.