Овечкин рассказал о желании вернуться в «Динамо»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, что он хочет вернуться в московское «Динамо», передает ТАСС.

«Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в «Вашингтоне»? Поговорим через пять лет. Желание вернуться в «Динамо» есть, но опять же поговорим через пять лет», — сказал Овечкин.

Нападающий является воспитанником бело-голубых. Он играл за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также с 2012 по 2013 год.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с Александром Овечкиным.