Фанаты «Спартака» объяснили баннеры с критикой игроков клуба на матче с «Уралом»

Фанаты московского «Спартака» объяснили причину появления баннеров с критикой игроков клуба на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретиться лицом к лицу с собственными болельщиками и, опустив взгляд, сбежали в раздевалку. Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем Telegram-канале, а вслед за ним и Понсе», — говорится в сообщении Supporters Group в Telegram.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — гласит надпись на одном из баннеров.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на другом полотне.

Также болельщики призывают руководство красно-белых уйти в отставку.

Напомним, подопечные Руя Витории вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике», В чемпионате России «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» и казанскому «Рубину», а также обыграл самарские «Крылья Советов».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.