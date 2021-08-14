Болельщики «Спартака» вывесили баннеры против игроков клуба во время матча с «Уралом»

Фанаты московского «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — гласит надпись на одном из баннеров.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на другом полотне.

Также болельщики призывают руководство красно-белых уйти в отставку.

Напомним, подопечные Руя Витории вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике», В чемпионате России «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» и казанскому «Рубину», а также обыграл самарские «Крылья Советов».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

После первого тайма «Спартак» ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин.

Ранее экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию вокруг столичного клуба.