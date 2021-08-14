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Экс-тренер сборной России о вылете «Сочи» и «Рубина»: это не позор, а данность

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Сайт ФК «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.

«К этим поражениям болельщикам надо относиться не как к позору, а как к данности. Реакции все равно никакой нет. Она может быть на локальном уровне: с тренера спрашивают, с игроками идет разговор. Но в целом наш футбол катится. Нельзя реагировать на это, как в каком-нибудь Люксембурге. Никаких изменений я не вижу, даже разговоров о них.

Нельзя говорить о недооценке соперников и турнира. Наши команды просто неконкурентоспособны. Тут дело в смене ритма. То же самое, когда едешь на «Москвиче», а тебя сажают за «Мерседес», где нужно адаптироваться.

Лига чемпионов — не наш уровень, Лига Европы — не наш уровень, теперь спустились еще на одну ступень, но и здесь нам не хватает возможностей», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизана». Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая игра завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, потерпел поражение от польского «Ракува» со счетом 0:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций.

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Футбол. Лига конференций УЕФА
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