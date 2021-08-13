В Италии резко отреагировали на новость об интересе «Зенита» к победителю Евро-2020

Итальянский журналист Чиро Венерато отреагировал на новость о том, что петербургский «Зенит» интересуется форвардом «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье.

«Игрок не пошел бы в «Зенит» ни за какие деньги в мире. Российский клуб выразил интерес «Наполи» через посредника и не контактировал с футболистом. Лоренцо Инсинье никогда не покинет Неаполь, чтобы поехать в Россию», — передает слова Венерато Calcio Napoli 1926.

Контракт 30-летнего футболиста с «Наполи» истекает в конце сезона-2021/22, и переговоры о его продлении не ведутся.

В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов за 35 матчей Серии А, став лучшим бомбардиром команды.

В составе сборной Италии Инсинье выиграл чемпионат Европы — 2020. На европейском первенстве форвард сыграл шесть матчей, в которых забил два мяча.

Всего в карьере итальянец сыграл 520 матчей, в которых сумел отличиться 158 раз, а также отдал 100 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье.