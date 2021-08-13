Милонов рассказал, почему у России мало шансов получить право на проведение ОИ-2036

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов отреагировал на новость о том, что в России может пройти летняя Олимпиада 2036 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Новость хорошая. Я, честно говоря, не думаю, что нам эту заявку одобрят. При нынешней сегрегации по национальному принципу в отношении России сложно рассчитывать на то, что нам дадут проводить Олимпиаду», — сказал Милонов.

На прошедших Олимпийских играх — 2020 российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.