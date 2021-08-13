Свищев: может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.

«Футбол — это какое-то наказание для нас. Мы так надеемся и любим эту игру… А чем больше мы его любим, тем результат хуже. Евро мы отлично помним, сейчас еврокубки, нас это разочаровывает.

Я считал, что нужно поднимать внутренний чемпионат, ограничивать количество легионеров, тратить деньги на российских детишек, юниоров. Но результат еврокубков показывает, что ситуация в другом. И на таком уровне не самые сильные команды нас вынесли. Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола… что-то не ладится.

Решать это нужно системно. У каждого клуба внутренние проблемы, которые нужно решить и попытаться выровнять ситуацию. Надо понять причину досадных поражений и показывать нормальный красивый футбол, в который наши ребята могут играть», — цитирует депутата «Чемпионат.com».

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизана». Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая игра завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, потерпел поражение от польского «Ракува» со счетом 0:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от польского «Ракува» в квалификации Лиги конференций заявил, что чувствует себя на краю пропасти.