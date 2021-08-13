С итальянского футболиста сняли обвинения в изнаиловании 16-летней девушки

С итальянского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли сняли обвинения в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает Football Italia. Инцидент произошел в 2017 году, когда Марио встречался с девушкой, которая утверждала, что она является совершеннолетней, но после полового акта раскрыла свой настоящий возраст и стала шантажировать игрока, потребовав 100 тысяч евро за молчание. После отказа платить выступавшего тогда за «Ниццу» Балотелли, девушка подала заявление в полицию, обвинив игрока в изнасиловании. Сам итальянец также обратился в полицию за три недели до того, как девушка подала заявление.

Сообщается, что итальянские власти в его родном городе Брешиа закрыли дело, поскольку любое обвинение Балотелли в неправомерном поведении признали необоснованным.

Ранее Балотелли выступал за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Брешиу».

По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость форварда составляет €1,5 млн.

Ранее Балотелли опубликовал фото с водкой «Калашников».