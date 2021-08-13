Карпин: кто такой Зидан, чтобы мне дерзить?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал свою стычку с Зинедином Зиданом во время матча против Франции (0:0) 17 апреля 2002 года.

«Да какая разница, драка или не драка? Дело не в этом. Что на поле – драться, толкаться, пихаться – не бывает драк на поле за редчайшим исключением. Потолкались, попихались. Какой конфликт? Кто-то кого-то задел, сказал что-то. Это не конфликт даже. Это не драка никакая. Это на поле. Эмоции на поле.

Дерзко? Что значит «дерзко»? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня. Что значит «дерзко для меня»? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня – Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны – мне что-то сказать. Вот, твоя ментальность такая. И это надо менять. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину – ну, понимаешь, о чем я сейчас – что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит!

А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию – ну, Зидан и Зидан. Футболист какой-то сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?» — сказал Карпин.

Ранее Карпин рассказал о возможном возвращении в сборную Акинфеева.