«Зенит» может подписать чемпиона Европы — 2020

«Зенит» интересуется полузащитником «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Также итальянец интересен «Интеру» и «Эвертону».

«Наполи» хочет получить за Инсинье 30 миллионов евро и предпочел бы продать его клубу не из Италии.

Контракт 30-летнего футболиста с «Наполи» истекает в конце сезона 2021/22, и переговоры о его продлении не ведутся.

В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов за 35 матчей Серии А, став лучшим бомбардиром команды.

В составе сборной Италии Инсинье выиграл чемпионат Европы — 2020. На европейском первенстве полузащитник сыграл шесть матчей, в которых забил два мяча.

Всего в карьере итальянец сыграл 520 матчей, в которых сумел отличиться 158 раз, а также отдал 100 голевых передач.

Ранее атакующий полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо прибыл в Санкт-Петербург. «Зенит» объявил о переходе бразильского футболиста 7 августа 2021 года.