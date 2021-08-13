Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

После вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги Конференций Россия опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию, которая теперь расположилась на восьмой строчке.

В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский «Зенит» (в Лиге чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (обе команды в Лиге Европы). Таким образом, в еврокубках Россия лишилась двоих команд, а Шотландия лишь одной.

В ближайшее время Австрия, которая сохранила четыре из пяти команд в еврокубках и идет десятой, может обогнать Россию в рейтинге. Отрыв составляет 0,3 пункта. Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.

Напомним, ранее «Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизаном» (2:2, 2:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. «Рубин» потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.