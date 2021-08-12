Депутат Госдумы: лишних денег на премиальные олимпийцам у государства нет

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о том, почему Россия, по данным журнала Forbes, не вошла в топ-10 стран по суммам призовых спортсменам за завоёванные медали в Токио.

«За рубежом очень активно развита спонсорская деятельность. Практически в каждом виде спорта есть свои партнеры, которые помогают спортсменам и стимулируют их на крупных турнирах и Олимпиадах. У нас все ложится на плечи государства. Лишних денег у государства нет. В 2006 году за победы на Играх платили $50 тыс. Через четыре года эта сумма была увеличена вдвое», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Издание Forbes составило рейтинг стран по суммам выплат для призеров летних Олимпийских игр — 2020. Лидером рейтинга стала Италия ($ 9,07 млн), завоевавшая 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых наград. Россия в десятку не вошла.

Лидеры рейтинга по сумме выплат для призеров Олимпиады в Токио.

1. Италия — $ 9,07 млн (10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых).

2. США — $ 7,84 млн (39-41-33).

3. Франция — $ 6,51 млн (10-12-11).

4. Венгрия — $ 5,64 млн (6-7-7).

5. Китайский Тайбэй — $ 4,92 млн (2-4-6).

6. Япония — $ 4,03 млн (27-14-17).

7. Испания — $ 2,55 млн (3-8-6).

8. Турция — 2,26 млн (2-2-9).

9. Сербия — $ 2,01 млн (3-1-5).

10. Гонконг — $ 1,93 млн (1-2-3).

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