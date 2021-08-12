Экс-депутат украинской Рады назвала Магучих биомусором за фото с россиянкой

Бывший скандальный депутат Верховный Рады Украины Ирина Фарион оскорбительно высказалась в адрес прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из-за ее совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

«Своим поступком Магучих заявила на весь мир, что мы с россиянами являемся одним народом и подтвердила тезис Владимира Путина. Будь я на месте нашего Олимпийского комитета, то вернула бы назад награду этого биомусора», — сказала Фарион в интервью NTA.

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих. Позже спортсменка опубликовала пост в Instagram.

Ранее украинская прыгунья Магучих сказала о фото с россиянкой, что надо быть осторожными, враг готов на все.