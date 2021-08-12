Трефилов о музыке Чайковского вместо гимна: хотелось исполнить танец африканского племени

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов считает, что фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио не вызвал положительных эмоций у спортсменов.

«Я не хочу никого обидеть, но, когда играл Чайковский, ощущение было, будто солнце встает на Сахалине и медленно идет через весь бывший Советский Союз. Никто не пел, а гимн для того и нужен — мы встаем и ложимся спать вместе с ним. А тут стоят все, надулись, что в этот момент хотелось спеть, не знаю. Я бы выбрал «Прощание славянки» или «День Победы». А у нас в концовке хотелось исполнить танец африканского племени. Думаю, у нас сейчас найдутся юристы, средства, чтобы с этим побороться. Мы кто такие? Страна без гимна», — сказал Трефилов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.