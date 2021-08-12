Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как награду укусил мэр

Миу Гото, игрок женской сборной Японии по софтболу, получит новую золотую медаль за победу на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Kyodo.

Во время торжественной встречи японской спортсменки в ее родном городе, мэр Нагои Такаси Кавамура, позируя для фотографов, снял маску, надел медаль и прикусил ее. Из-за пандемии коронавируса этот инцидент вызвал бурную реакцию, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

После происшествия Кавамура извинился и выразил желание оплатить затраты спортсменки на восстановление медали.

Софтбол — спортивная командная игра с мячом, разновидность бейсбола. Мяч для софтбола напоминает по размерам грейпфрут, он более мягкий, чем бейсбольный мяч, и имеет более низкую скорость в полете. В софтбол играют как мужчины, так и женщины. Существуют несколько разновидностей игры: «Фаст-питч» — «Быстрая подача», «Слоу-питч» — «Медленная подача», «Модифай-питч» — «Средняя подача». Олимпийской дисциплиной с 1996 года по 2008 год была игра «фаст-питч» среди женских команд.

В Токио-2020 софтбол вернулся в программу Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призеров Игр в Токио.