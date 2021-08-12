Черданцев — о Черчесове в «Спартаке»: по гороскопу он – Дева, так что есть серьезные сомнения

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал возможное возвращении Станислава Черчесова в «Спартак».

«Черчесов уже был и тренером, и спортивным директором «Спартака», плюс в его фамилии есть буква «р». Но по гороскопу он – Дева, так что возникают серьезные сомнения. Но это все шутки. И это действительно было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Гипотетически, я думаю, Станислав Саламович с той же Заремой нашел бы возможность нормально работать.

Болельщики говорят: «Федун, продай клуб». Но кому? И каковы активы на продажу? Кому действительно принадлежит стадион, у кого на балансе академия, у кого на контрактах игроки? Всего этого мы не знаем. И что в итоге продается? Болельщицкий потенциал? Да, это хороший и мощный актив, но как его оценить в денежных единицах? С брендом тоже сложно. Поэтому будь я миллиардером, я бы всерьез задался вопросом: «Что я на самом деле покупаю, приобретая «Спартак»?» – приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 по июль 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. На чемпионате Европы 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B.

Ранее Георгий Черданцев высказался о конфликте Заремы Салиховой и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.