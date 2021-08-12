Гаврилов о футболистах «Спартака»: с такими посредственностями никто ничего не добьется

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов раскритиковал футболистов красно-белых после вылета из Лиги чемпионов.

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» закончился для «Спартака» поражением. Подопечные Руя Витории проиграли встречу со счетом 0:2 и покинули турнир. В сезоне 2021/22 «красно-белые» будут выступать в групповом этапе Лиги Европы.

«Еще несколько поражений, и Рую Витории скажут — «до свидания». Это мало кого удивит. Не забывайте, сколько тренеров за эти годы прошло через «Спартак». Были и более солидные специалисты, чем Руй. Эмери, например.

Но и у него здесь не пошло. Карусель какая-то... И все будет только продолжаться. Сильный тренер с именем к нам не приедет. Если только чисто денег заработать. А что касается самой работы... Никто ничего толком не добьется с такими игроками-посредственностями!», — приводит слова ветерана «СЭ».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые проиграли казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2). Единственная победа была одержала во встрече с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17).

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру красно-белых в третьем квалификационном раунде против «Бенфики».