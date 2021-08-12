Кормье — Макгрегору: побеспокойся о тех, кто бьет тебя каждый раз, когда ты в октагоне

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэниэл Кормье поделился мнением о высказываниях Конора Макгрегора в свой адрес.

Ранее ирландец оскорбил Кормье, который раскритиковал его за сообщение об отце Хабиба Нурмагомедова.

«Я работаю в ESPN. У нас есть отдел, который может достать каждый из ударов, которые Конор получил.

Итак, Макгрегор, послушай меня, приятель. Перестань беспокоиться обо мне. Не беспокойся о том, что я говорю. Не беспокойся о том, как я одеваюсь и как выгляжу. Не делай этого. Побеспокойся о чуваках, которые продолжают бить тебя каждый раз, когда ты входишь в октагон.

Я не тот парень, о котором тебе стоит беспокоиться. Я на пенсии и живу своей лучшей жизнью. Тебе нужно беспокоиться о том, чтобы попытаться победить парней, с которыми ты сражаешься. Выйди из Интернета, — сказал американец в своем видеоподкасте DC и RC.

Напомним, после победы американца Дастина Порье над Конором россиянин Хабиб Нурмагомедов написал, что добро всегда побеждает зло.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — ответил Макгрегор, но вскоре удалил запись.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — ответил Кормье на слова Макгрегора.