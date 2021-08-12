Пресс-служба «Рубина» подшутила над Слуцким

Пресс-служба казанского «Рубина» потроллила главного тренера команды Леонида Слуцкого после его слов о том, что на поле «Ак Барс Арены» больше не будут проводиться мероприятия, не связанные с клубом.
Казанцы опубликовали в Twitter картинку со 50-летним наставником, охраняющим газон стадиона. На ней специалист стоит рядом с табличкой «По газону не ходить».
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы дома обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Споры вокруг состояния поля на «Ак Барс Арене» начались в марте 2021 года, после матча «Рубина» с «Зенитом». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определенные недочеты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На арене никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.
«Было принято решение, что больше на поле стадиона «Ак Барс Арена» не будут проводиться никакие мероприятия»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2021
©️ Леонид Слуцкий pic.twitter.com/xf9ClkFqCK