Пресс-служба «Рубина» подшутила над Слуцким

Пресс-служба казанского «Рубина» потроллила главного тренера команды Леонида Слуцкого после его слов о том, что на поле «Ак Барс Арены» больше не будут проводиться мероприятия, не связанные с клубом.

Казанцы опубликовали в Twitter картинку со 50-летним наставником, охраняющим газон стадиона. На ней специалист стоит рядом с табличкой «По газону не ходить».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы дома обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Споры вокруг состояния поля на «Ак Барс Арене» начались в марте 2021 года, после матча «Рубина» с «Зенитом». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определенные недочеты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На арене никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.