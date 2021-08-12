170-килограммовый игрок в американский футбол умер на тренировке в возрасте 16 лет

В США во время тренировочного занятия скончался 16-летний игрок в американский футбол Дрейк Гайгер, передает Omaha World-Herald.

Спортсмен потерял сознание на занятии из-за жары. Когда на место инцидента прибыла бригада скорой помощи, мальчик еще дышал. Он умер позднее в тот же день в медицинском центре университета Небраски.

Сообщается, что во время тренировки температура воздуха составляла около 32 градусов по Цельсию, но ощущалась как 40 градусов.

По словам отца мальчика, его сын при росте 190 см весил около 170 кг.

Ранее сообщалось, что спортсменка из национальной сборной США по пейнтболу Джессика Майоло сделала замечание полному подростку в TikTok и была исключена из команды.

В национальной команде так отреагировали из-за того, что 31-летняя Майоло прокомментировала новость о подростке, заболевшем коронавирусом. Девушка написала, что вместо вакцинации ребенку не мешало бы заняться физкультурой. В сообщении говорится, что сборная по пейнтболу не приемлет дискриминации или издевательств, отметив, что игроки команды должны учитывать свое влияние на общественность.