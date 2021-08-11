Макгрегор оскорбил Кормье, раскритиковавшего его за сообщение об отце Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор жестко оскорбил Даниэля Кормье.

«Чистый блок от Порье, жирный пьяный хрен Ди Си», — написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фотографию с их боя с Дастином. Вскоре ирландец удалил сообщение.

После победы американца Дастина Порье над Конором россиянин Хабиб Нурмагомедов написал, что добро всегда побеждает зло.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — ответил Макгрегор, но вскоре удалил запись.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — ответил Кормье на слова Макгрегора.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о его покойном отце.

«Только злой человек может говорить подобное о вашем отце, жене, детях, религии. Если вы нормальный человек, вы никогда не будете так говорить. Думаю, он опубликовал этот твит, когда был слишком пьяным или что-то еще», — заявил Хабиб.