Арбитр Карасев рассказал, почему он не преклоняет колено перед матчами

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, почему он не преклоняет колено перед матчами.

«Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так я и буду это делать. Я так воспитан. За людей поступки говорят, а не какие-то жесты», — сказал Карасев на YouTube-канале Российского футбольного союза (РФС).

Игроки некоторых команд преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM).

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Ранее Карасев поделился мнением о зависти.