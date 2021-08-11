Винер-Усманова рассказала, от чего зависит продолжение карьеры Дины Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, от чего зависит продолжение карьеры россиянки Дины Авериной, передает РИА «Новости».

«У нее были проблемы со спиной. С ней работает Дзукаев, наш известный специалист-хирург в этой области. Все будет завесить от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми — это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать», — сказала Винер-Усманова.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее в США возмущение россиян поражением Авериных назвали «безосновательной конспирологией».