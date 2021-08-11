В Израиле напомнили, что Аверина тоже выигрывала у Ашрам, роняя ленту

Израильское новостное агентство N12 напомнило, что российская гимнастка Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира 2018 года после того, как уронила ленту.

«В России, как известно, тяжело воспринимают победу Линой Ашрам, утверждая, что она выиграла только по политическим мотивам, и подчеркивая тот факт, что гимнастка уронила ленту. Но, оглядываясь на финал чемпионата мира — 2018, можно обнаружить, что та же Дина Аверина уронила ленту, что не помешало ей выиграть золото и опередить Ашрам, которая заняла второе место. Это, конечно же, не особо беспокоит Россию», — говорится в материале агентства.

Израильская спортсменка завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Ашрам рассказала о своем отношении к Дине Авериной.