«Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд

Поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стало для красно-белых седьмым подряд в турнире.

В сезоне-2018/19 столичный клуб на той же стадии Лиги чемпионов не сумел обыграть греческий ПАОК (0:0, 2:3), а в сезоне-2017/18, выступая на групповом этапе главного европейского турнира, не одержал ни одной победы за три последние игры – с испанской «Севильей» (1:2), словенским «Марибором» (1:1) и английским «Ливерпулем» (0:7).

Оба матча «Спартака» с португальским клубом завершились с одинаковым счетом 0:2.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

Также стоит отметить, что это поражение стало четвертым для Руя Витории в пяти матчах в качестве наставника спартаковцев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов продолжит выступление в турнире рангом ниже — Лиге Европы сразу с группового этапа.