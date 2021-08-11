Сестры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам и поехать на Игры-2024

Россиянки Дина и Арина Аверины намерены завоевать золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике на следующих Олимпийских играх — 2024 в Париже, информирует ТАСС.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед. Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось», — сказала Дина Аверина.

Арина Аверина добавила, что загадывать сестры не будут. Желание появилось вдвойне после того, как они приехали на родину, как их тут встречали.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры.