Глава ОКР рассказал о главной задаче на предстоящую Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о задаче национальной команды на ближайшие летние Игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

«Борьба за самые высокие места — главная задача на каждой Олимпиаде. В ближайшие годы мы оценим потенциал кандидатов в олимпийскую команду к Парижу-2024», — цитирует Позднякова ТАСС.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Поздняков высказался о результатах спортсменов национальной команды на летних Играх-2020 в Токио.

Функционер заявил, что на соревнованиях в Японии атлеты завоевали 71 награду и впервые с 2008 года преодолели отметку в 70 медалей.