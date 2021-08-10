Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором

Бывший депутат Верховный Рады Ирина Фарион раскритиковала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая обнялась с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Собственно, она подтвердила тезис Путина. Если б я руководила Олимпийским комитетом, вернула б эту награду этого биологического мусора назад», — сказала Фарион в эфире телеканала NTA.

Бывший парламентарий сравнила Ласицкене с убийцей, а также обратилась к соотечественнице.

«Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — спросила Фарион.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков обвинили украинцев в русофобии из-за травли Магучих.