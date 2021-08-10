Чемпионка Игр Тотьмянина на фоне скандала в гимнастике опасается за будущее фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина подвела итоги летних Игр в Токио. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

По ее словам, ситуация с необъективным судейством в художественной гимнастике может вылиться в проблемы и в других видах спорта.

«В конце Олимпиады, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу сборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам. Да, обидно. Да, больно! До слез! но разве это может нас ослабить? нет!

Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей?! Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повториться», — написала Тотьмянина.

Ранее сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина отметила роль Владимира Путина в победе на Олимпийских играх.