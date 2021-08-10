Гимнастка Дина Аверина пожаловалась на плохую память

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина высказалась о прошедших соревнованиях.



По ее словам, она не ожидала столь активной реакции от болельщиков.



«Когда все только нанчалось, я была приятно удивлена тому, сколько людей пишет мне слова поддержки. Мне присылали разные теплые пожелания, и это продолжается до сих пор.

Нас отмечали на фото и видео, а также посвящали стихи. Хотя процитировать не смогу, у меня память как у рыбки (смеется)», — передает слова Авериной «СЭ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина подвела итоги летних Игр в Токио.