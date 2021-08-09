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Контракт россиянина с клубом НХЛ стал рекордным в истории Лиги

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Bruce Bennett/USA TODAY Sports

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заключил новое соглашение с клубом.

«Новый контракт Шестеркина подписан на четыре года, кэпхит — $5,65 млн, общая сумма — $22,666 млн.

Это самая большая сумма контракта в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению», — сообщил журналист Фрэнк Серавалли в Twitter.

Россиянин был выбран «Рейнджерс» под 118-м номером на драфте НХЛ 2014 года. Вратарь начал выступать за клуб с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате, одержал 16 побед, дважды сыграл «на ноль», его средний процент отраженных бросков составил 91,6.

В России Шестеркин выступал за санкт-петербургский СКА, московский «Спартак». Голкипер вошел в состав сборной России на Олимпийские игры — 2018, на которых команда завоевала золото.

Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления московского футбольного клуба «Динамо» в чемпионате России.

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Хоккей. НХЛ
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